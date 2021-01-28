На полігоні під колесами бойової машини загинув військовослужбовець

Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність

Загинув сумчанин ‒ старший солдат Анатолій Мельник

Сьогодні, 28 січня, через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів загинув військовослужбовець. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Північ».

Зазначається, що наїзд стався близько 9.15 під час буксування військової техніки.

«Механік-водій через обмежену видимість не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть», ‒ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що трагічності ситуації додає той факт, що лише два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування «Північ» пройшли навчання з техніки безпеки і детальні інструктажі особового складу.

«Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець. Вони служили разом, в одній бригаді», ‒ йдеться у повідомленні.

У пресслубі інформують, що наразі призначено розслідування даного трагічного випадку.

«Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність. Слідство триває, і про його висновки буде повідомлено додатково. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого», ‒ повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

Як повідомлялося 28 січня, у річці в Києві знайдено тіло військовослужбовця (фото, відео).