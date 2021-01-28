  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На полігоні під колесами бойової машини загинув військовослужбовець

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність - На полігоні під колесами бойової машини загинув військовослужбовець
    Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність
    Фото зі сторінки Оперативного командування «Північ»

    Загинув сумчанин ‒ старший солдат Анатолій Мельник

    Сьогодні, 28 січня, через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів загинув військовослужбовець. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Північ».

    Зазначається, що наїзд стався близько 9.15 під час буксування військової техніки.

    «Механік-водій через обмежену видимість не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть», ‒ йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що трагічності ситуації додає той факт, що лише два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування «Північ» пройшли навчання з техніки безпеки і детальні інструктажі особового складу.

    «Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець. Вони служили разом, в одній бригаді», ‒ йдеться у повідомленні.

    У пресслубі інформують, що наразі призначено розслідування даного трагічного випадку.

    «Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність. Слідство триває, і про його висновки буде повідомлено додатково. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого», ‒ повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

    Як повідомлялося 28 січня, у річці в Києві знайдено тіло військовослужбовця (фото, відео).

    Теги: смерть машини військові розслідування дружина солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies