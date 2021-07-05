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    Доба на Донбасі: зафіксували шість ворожих обстрілів, є загиблий

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    Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям - Доба на Донбасі: зафіксували шість ворожих обстрілів, є загиблий
    Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям
    Фото з відкритих джерел

    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 4 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Про це інформують у штабі ООС.

    Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

    Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Крім того, один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого — задовільний. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Станом на 7 годину ранку, 5 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Нагадаємо, що протягом 3 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

    Також стало відомо імʼя бійця 58-ї конотопської бригади, що 26 червня загинув під час обстрілу українських позицій поблизу Пісків.

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    Теги: окупанти ОБСЄ обстріл СЦКК
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    Доба на Донбасі: зафіксували шість ворожих обстрілів, є загиблий