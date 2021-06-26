Стало відоме ім’я вбитого на Донбасі українського захисника
Військовий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області
Військовий загинув унаслідок обстрілу позицій під Пісками
Під обстрілом окупантів українських позицій поблизу Пісків загинув старший солдат Андрій Гонар. Про це повідомили у пресслужбі 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського у Фейсбуці.
«З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Служив у 58-й конотопській бригаді з червня 2019 року.
Полеглому було 49 років.
Як повідомляв «Главком», протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.