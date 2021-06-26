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    Стало відоме ім’я вбитого на Донбасі українського захисника

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    Військовий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області - Стало відоме ім’я вбитого на Донбасі українського захисника

    Військовий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області

    Фото з відкритих джерел

    Військовий загинув унаслідок обстрілу позицій під Пісками

    Під обстрілом окупантів українських позицій поблизу Пісків загинув старший солдат Андрій Гонар. Про це повідомили у пресслужбі 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського у Фейсбуці.

    «З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти», – йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що військовий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

    Служив у 58-й конотопській бригаді з червня 2019 року.

    Полеглому було 49 років.

    Як повідомляв «Главком», протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

    Теги: ЗСУ Кривий Ріг смерть водій солдат
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    Стало відоме ім’я вбитого на Донбасі українського захисника