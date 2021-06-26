Стало відоме ім’я вбитого на Донбасі українського захисника

Військовий загинув унаслідок обстрілу позицій під Пісками

Під обстрілом окупантів українських позицій поблизу Пісків загинув старший солдат Андрій Гонар. Про це повідомили у пресслужбі 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського у Фейсбуці.

«З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Служив у 58-й конотопській бригаді з червня 2019 року.

Полеглому було 49 років.

Як повідомляв «Главком», протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.