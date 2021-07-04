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    Події в Україні

    Російські окупанти 14 разів порушували режим припинення вогню

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    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали

    Протягом минулої доби, 3 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Про повідомили у пресслужбі штабу ООС.

    Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру. В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного противник обстрілював наші позиції з протитанкових ракетних комплексів. Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

    У районі Новотошківського ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Світлодарська окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    «Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Катеринівка ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів», – йдеться у штабі ООС.

    Станом на 7 годину ранку, 4 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

    А біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

    На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

    Нагадаємо, протягом суботи, 3 липня, в районі проведення Операції об’єднаних сил, було зафіксовано вісім обстрілів українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ СЦКК
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    Російські окупанти 14 разів порушували режим припинення вогню