На Донбасі загинув військовий медик Письменний (фото)

Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика

Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув начальник медпункту механізованого батальйону капітан Юрій Васильович Письменний. Він був відомий за позивним «Феофан». Про це повідомили у 93-й бригаді Холодний Яр.

«Це сталося серед біла дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям», – сказано в повідомленні.

Юрій Письменний народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером – служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.

Наприкінці 2018 року призивався до лав Збройних Сил. Очолив медичний пункт батальйону. Тиждень тому отримав чергове військове звання «капітан».

«Він запам'ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди іти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 18-го року був поранений у батальйоні, проходили через його руки», – згадує начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

«Феофан завжди сам виїджав до поранених. Він переймався за них. Його всі називали батьком. Я його навіть начальником не можу назвати – батько і все: і підтримає, і посварить, і навчить. Йому можна було подзвонити у будь-який час по будь-якому питанню. До нього будь-який солдат міг підійти, він усім допомагав», – розповідає бойовий медик Валерія, яка служила під керівництвом Юрія.

У загиблого залишилася дружина Тетяна і дорослий син Георгій.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 3 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Також стало відомо імʼя бійця 58-ї конотопської бригади, що 26 червня загинув під час обстрілу українських позицій поблизу Пісків.