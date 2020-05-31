Дощі, грози та до 24° тепла: прогноз погоди в Україні на 31 травня



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Найбільше сьогодні заливатимуть дощі Західну Україну

У Києві 31 травня переважатиме волога повітряна маса

У неділю, 31 травня, по всій території України дощитиме, температура вдень становитиме 14-19°, на Півдні та Сході повітря прогріється до 24°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Хмарно з проясненнями. У західних областях значні, в Карпатах сильні дощі; на Житомирщині та Вінниччині помірні, на решті території невеликі дощі, місцями грози (вночі у південних та східних областях без опадів). Вночі та вранці в Україні, крім Заходу, місцями туман», – зазначається у повідомленні.

Вітер буде переважно південно-західний, 7-12 м/с, на Сході та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 14-19°, на Півдні та Сході до 24°, у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вдень у столиці випаде невеликий дощ, температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.

Нагадаємо, синоптик дала прогноз на початок літа.