Україну заливатиме дощами. Синоптики дали невтішний прогноз на вихідні графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У неділю на сході і півдні країни, крім дощів, очікуються грози

Прохолодна сира погода збережеться на більшій частині країни до кінця тижня. Найтепліше буде на сході та півдні. Про це про це в п'ятницю, 29 травня, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 30 травня, по всій Україні очікуються дощі. Прохолодніше буде на заході - 11-13 градусів тепла вдень, 8-10 вночі. У центральних і північних регіонах вдень стовпчики термометрів будуть на рівні 15-18 градусів тепла, вночі похолодає до +9... +11 градусів. На сході 19-20 градусів вдень і 12-14 вночі.

У неділю, 31 травня, дощі йтимуть по всій території країни, на півдні та сході - з грозами. У цих же регіонах очікується і найвища температура: 18-21 градус вдень і 12-14 вночі. На півночі і в центрі - від +15 до +17 вдень і 9-11 вночі, на заході 11-14 вдень і 8-10 вночі.

Напередодні директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо сто відсотків буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.



