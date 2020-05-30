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    Суспільство

    У ДСНС попереджають про сильні дощі найближчої доби і можливі підтоплення

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    <span>30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях &ndash; значні дощі</span> - У ДСНС попереджають про сильні дощі найближчої доби і можливі підтоплення
    30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях – значні дощі

    У зв’язку зі значними дощами у Львiвській й Iвано-Франкiвська області очiкується на річках підвищення рівнів води на 0,5 – 1,5 метра, початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильні дощі 30 і 31 травня в Україні й можливі підтоплення, пов’язані з цим. Про це йдеться на сайті ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня у західних областях – значні дощі. Вдень 30 травня у північних та західних районах Київської області значні дощі», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, у ДСНС додали, що, за даними Укргідрометцентру, 30 травня – 1 червня, у зв’язку з очiкуваними значними дощами, на рiчках басейну Прип’ятi очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра над рiвнями на 08 годину 29 травня, «без негативних наслідків».

    Протягом 31 травня – 1 червня, у зв’язку зі значними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується підвищення рівнів води на 0,5 – 1,5 метра, на окремих дiлянках до двох метрів (над рiвнями на 8 годину 29 травня), мiсцями – початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

    В Україні триває сезон дощів, який настав після майже піврічної засухи.

    За прогнозом синоптиків, літнього тепла можна очікувати вже на початку червня.

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