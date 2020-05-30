Коли в Україні закінчаться дощі. Синоптик дала прогноз на початок літа



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У зв’язку з циклоном Izolde дощі 31 травня очікуються майже у всіх областях

Зараз над Україною знаходиться циклон Izolde

За прогнозами синоптиків, в Україні потеплішає не раніше 3-4 червня.

Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Понеділок-вівторок будуть холоднуватими, а вже з 3-4 червня почне прокидатися синоптична совість у атмосфери – очікується відчутне потепління», – зазначила вона.

Зараз над Україною знаходиться циклон Izolde. У зв’язку з цим дощі 31 травня очікуються майже у всіх областях.

Найменше опадів буде в Черкаській та Одеській областях.

Температура повітря 31 травня очікується в межах +16..+20 градусів, на півдні та сході країни – до +22 градусів, в західній частині буде прохолодніше, від +12 до +16 градусів.

У Києві 31 травня переважатиме волога повітряна маса, але дощів буде менше. Температура повітря складе близько +16 градусів.

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