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    Суспільство

    Коли в Україні закінчаться дощі. Синоптик дала прогноз на початок літа

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    <p>У зв&rsquo;язку з циклоном Izolde дощі 31 травня очікуються майже у всіх областях</p> - Коли в Україні закінчаться дощі. Синоптик дала прогноз на початок літа

    У зв’язку з циклоном Izolde дощі 31 травня очікуються майже у всіх областях

    Зараз над Україною знаходиться циклон Izolde

    За прогнозами синоптиків, в Україні потеплішає не раніше 3-4 червня.

    Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «Понеділок-вівторок будуть холоднуватими, а вже з 3-4 червня почне прокидатися синоптична совість у атмосфери – очікується відчутне потепління», – зазначила вона.

    Зараз над Україною знаходиться циклон Izolde. У зв’язку з цим дощі 31 травня очікуються майже у всіх областях.

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    Найменше опадів буде в Черкаській та Одеській областях.

    Температура повітря 31 травня очікується в межах +16..+20 градусів, на півдні та сході країни – до +22 градусів, в західній частині буде прохолодніше, від +12 до +16 градусів.

    У Києві 31 травня переважатиме волога повітряна маса, але дощів буде менше. Температура повітря складе близько +16 градусів.

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