«Дрони-камікадзе» атакують Запорізьку та Дніпропетровську області: оголошено повітряну тривогу

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Запорізькій області прогриміла серія потужних вибухів під час повітряної тривоги, повідомляють місцеві Telegram-канали.

У цей же час жителі Дніпропетровщини чують звуки, що характерні для іранських «мопедів».

Також інформацію щодо загрози ударів «Шахідів» оприлюднив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Варто зазначити, що станом на 21:25, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях України.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.