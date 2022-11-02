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«Дрони-камікадзе» атакують Запорізьку та Дніпропетровську області: оголошено повітряну тривогу

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Дрони-камікадзе» атакують Запорізьку та Дніпропетровську області: оголошено повітряну тривогу
В чотирьох областях оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Запорізькій області прогриміла серія потужних вибухів під час повітряної тривоги, повідомляють місцеві Telegram-канали.

У цей же час жителі Дніпропетровщини чують звуки, що характерні для іранських «мопедів».

Також інформацію щодо загрози ударів «Шахідів» оприлюднив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Дрони-камікадзе» атакують Запорізьку та Дніпропетровську області: оголошено повітряну тривогу фото 1

Варто зазначити, що станом на 21:25, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях України.

«Дрони-камікадзе» атакують Запорізьку та Дніпропетровську області: оголошено повітряну тривогу фото 2

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл Дніпропетровщина

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«Дрони-камікадзе» атакують Запорізьку та Дніпропетровську області: оголошено повітряну тривогу
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