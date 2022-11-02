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Системи ППО від Іспанії уже на шляху в Україну – Кулеба

Юрій Лящук
glavcom.ua
Системи ППО від Іспанії уже на шляху в Україну – Кулеба
Україна продовжує посилювати протиповітряну оборону
фото з відкритих джерел

На потреби ЗСУ будуть направлені додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них

Україна отримає від Іспанії чотири системи протиповітряної оборони Hawk, зенітні ракетні комплекси Aspide та ракети до них. Озброєння вже в дорозі. Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Кулеба заявив, що військова допомога Україні вже в дорозі.

«І найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk», – сказав він.

Кулеба зауважив, що на потреби ЗСУ будуть направлені додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Дмитро Кулеба наголосив, що це «саме те, про що ми просили Іспанію, це допоможе нам захистити нашу громадянську інфраструктуру».

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: зброя війна Іспанія Дмитро Кулеба допомога ЗСУ

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