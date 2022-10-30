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Компанія-виробник вирішила удосконалити дрони Bayraktar: деталі

Надія Клочко
glavcom.ua
Компанія-виробник вирішила удосконалити дрони Bayraktar: деталі
Безпілотники Bayraktar TB2 і Akıncı незабаром матимуть ракети «повітря – повітря»
фото з відкритих джерел

Безпілотники Bayraktar отримають ракети для боротьби з дронами-камікадзе

Турецький виробник бойових безпілотників Baykar планує оснастити безпілотники Bayraktar TB2 і Akıncı ракетами класу «повітря-повітря», що дозволить їм протистояти таким безпілотникам як камікадзе Shahed-136 та навіть літакам, розповів в інтерв’ю dpa генеральний директор компанії Халук Байрактар.

«Незабаром наші Bayraktar TB2 і Akıncı матимуть ракети «повітря-повітря». Не тільки для ураження безпілотників, але й інших ворожих літаків... ми проводимо наші випробування», — цитує його турецьке видання Daily Sabah.

Під час виставки SAHA Expo цього тижня компанія підписала контракт із турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками.

Генеральний менеджер Roketsan Мурат Ікінчі під час підписання договору заявив, що використання ракет Sungur з безпілотних літальних апаратів «змінить ситуацію».

Інтеграція таких ракет до бойових безпілотників Akıncı та Bayraktar TB2 може призвести до створення концепції недорого повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як ударні гелікоптери та ворожі безпілотники, включаючи безпілотники-камікадзе.

За словами Байрактара, іранські дрони-камікадзе повільні, шумні та розгорнуті на низькій висоті, що робить їх «легкими цілями».

Нагадаємо, генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії. 

У вересні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою компанії Baykar Халуком Байрактаром, в ході якої обговорили деталі будівництва нового заводу в Україні і ряд спільних проєктів.

Згодом стало відомо, що На новому українському заводі компанії Baykar будуть вироблятися три моделі безпілотників. Йдеться не тільки масовий Bayraktar TB2 і стратегічний безпілотник Bayraktar Akıncı, але і нову модель безпілотного винищувача – Bayraktar Kizilelma з реактивним двигуном.

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Теги: Байрактар безпілотник

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