Як Іран в умовах санкцій виробляє дрони: Резніков розповів про хитромудрі схеми

Частину компонентів для дронів-камікадзе Іран закуповує на цивільному ринку

Щоб виготовляти дрони-камікадзе та інше озброєння, Ірану доводиться іти на різні хитромудрі схеми, аби закупити деталі. Про це український міністр сказав у інтерв’ю ізраїльському виданню Haaretz.

Український міністр погодився, що іранські безпілотники досить прості і деякі їхні компоненти виробники закуповують на цивільному ринку, наприклад, двигуни, які можна купити на AliExpress.

«Це правда. Наприклад, відеокамери та оптика зроблені в Японії. Це комплектуючі для подвійного призначення. Через санкційний режим Іран проводить хитромудрі схеми закупівлі обладнання на цивільному ринку. Але ці безпілотники все одно можуть завдати шкоди», – сказав він.

Також міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни. Він вважає, що застосування іранських дронів стало «значущим фактором».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. Як повідомлялося, з 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські безпілотники Shahed 136, українські військові збили 273 дрони-камікадзе.

До слова, українська розвідка розібрала та вивчила збитий у вересні російський дрон іранського виробництва Mohajer-6. Фахівці з’ясували, що виробник ретельно намагався приховати країну виготовлення безпілотника.