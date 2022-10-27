Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як Іран в умовах санкцій виробляє дрони: Резніков розповів про хитромудрі схеми

Надія Клочко
glavcom.ua
Як Іран в умовах санкцій виробляє дрони: Резніков розповів про хитромудрі схеми
Росія атакує Україну закупленими у Ірану дронами-камікадзе
фото з відкритих джерел

Частину компонентів для дронів-камікадзе Іран закуповує на цивільному ринку

Щоб виготовляти дрони-камікадзе та інше озброєння, Ірану доводиться іти на різні хитромудрі схеми, аби закупити деталі. Про це український міністр сказав у інтерв’ю ізраїльському виданню Haaretz. 

Український міністр погодився, що іранські безпілотники досить прості і деякі їхні компоненти виробники закуповують на цивільному ринку, наприклад, двигуни, які можна купити на AliExpress.

«Це правда. Наприклад, відеокамери та оптика зроблені в Японії. Це комплектуючі для подвійного призначення. Через санкційний режим Іран проводить хитромудрі схеми закупівлі обладнання на цивільному ринку. Але ці безпілотники все одно можуть завдати шкоди», – сказав він.

Також міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни. Він вважає, що застосування іранських дронів стало «значущим фактором». 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. Як повідомлялося, з 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські безпілотники Shahed 136, українські військові збили 273 дрони-камікадзе.

До слова, українська розвідка розібрала та вивчила збитий у вересні російський дрон іранського виробництва Mohajer-6. Фахівці з’ясували, що виробник ретельно намагався приховати країну виготовлення безпілотника. 

Читайте також: Як Україна збиває іранські «Шахеди». Репортаж The New York Times
Теги: війна санкції безпілотник Іран Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки збитого на Київщиною дрона-камікадзе
Ворог шість разів за ніч атакував Київщину. Поліція показала уламки дронів
Сьогодні, 10:52
Smart Shooter працює за принципом «один постріл – один удар» 
Ізраїль передав Україні систему знищення дронів (відео)
Сьогодні, 12:35
Загроза ударів дронами буде достатньо критичною ще тиждень-півтора
Стало відомо, чи зможе українська ППО протидіяти дронам
Сьогодні, 17:36

Соціум

Як Іран в умовах санкцій виробляє дрони: Резніков розповів про хитромудрі схеми
Як Іран в умовах санкцій виробляє дрони: Резніков розповів про хитромудрі схеми
Розпалювали ненависть до українців. Суд у Чехії відправив до в’язниці двох блогерів
Розпалювали ненависть до українців. Суд у Чехії відправив до в’язниці двох блогерів
У Польщі виник скандал через презентацію книжки Дугіна
У Польщі виник скандал через презентацію книжки Дугіна
Полонений окупант розплакався і визнав: українці ставляться до рашистів краще, ніж їхня влада (відео) 
Полонений окупант розплакався і визнав: українці ставляться до рашистів краще, ніж їхня влада (відео) 
Чому ми різні: історія росіянина, який втратив родину у Єйську і дякує владі за гарні похорони
Чому ми різні: історія росіянина, який втратив родину у Єйську і дякує владі за гарні похорони
Російська омбудсменка усиновила вкрадену з України дитину
Російська омбудсменка усиновила вкрадену з України дитину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
19K
Бунт у «Слузі народу». Депутат Яцик пояснила, що її не влаштовує
17K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
12K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
10K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»
9565
Президент Гвінеї-Бісау передав Зеленському послання від Путіна

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту