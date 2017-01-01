ДТП із трьома смертями на Харківщині: обидва легковика перетворились на брухт

Унаслідок ДТП двоє людей доставлені до харківської міської лікарні

30 грудня близько 01:30 на окружній дорозі Харків-Довжанський сталося зіткнення автомобіля «БМВ» з автомобілем «ВАЗ». 53-річний водій та 2 пасажири «ВАЗ» від отриманих ушкоджень загинули на місці. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області. Внаслідок події водій та пасажир «БМВ»



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Унаслідок ДТП двоє людей доставлені до харківської міської лікарні

30 грудня близько 01:30 на окружній дорозі Харків-Довжанський сталося зіткнення автомобіля «БМВ» з автомобілем «ВАЗ». 53-річний водій та 2 пасажири «ВАЗ» від отриманих ушкоджень загинули на місці. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

Внаслідок події водій та пасажир «БМВ» доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські встановлюють особу пасажира «БМВ» та одного з загиблих пасажирів «ВАЗ», а також усі обставини скоєння ДТП.