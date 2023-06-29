Дуже висока загроза ракетних ударів та наступ на Авдіївку: яка ситуація на фронті

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках

Триває 491-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору цивільного населення. Сьогодні противник застосував шість зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом доби ворог завдав 23 авіаційних ударів, здійснив близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось близько 22 бойових зіткнень.

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Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, це Карповичі і Тимоновичі Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське і Юнаківка Сумської області.

Куп’янський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Клислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Роздолівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад п'ять населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Роздолівка – Донецької.

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Бахмутський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута. Завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

Авдіївський напрямок

За підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад п'ять населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також Побєди та Новомихайлівки. У той же час, ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли близько 10 населених пунктів, серед яких Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Молодіжного та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, П’ятихатки, Лобкове, Запоріжжя Запорізької області; Антонівка, Херсон, Дніпровське, Велетенське, Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.