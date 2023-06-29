ЗСУ закликали мешканців Сумщини виїхати з прикордонних районів області

Влада на місцях знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів

Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні

Населенні пункти Сумщини постійно потерпають від обстрілів, тож українцям, які проживають у прикордонних з Росією районах області, слід виїхати. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини виїхати. Влада на місцях знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю», – написав він.

Як зазначив Наєв, сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Майже щодня прикордонні населенні пункти потерпають від обстрілів ворожих сил. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню», – додав він.

Нагадаєм, 18 червня ворог понад 30 разів ударив по Сумщині. Усього зафіксовано 223 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська та Великописарівська громади.