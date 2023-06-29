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Сирський показав, як ЗСУ зачищають позиції росіян під Бахмутом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський показав, як ЗСУ зачищають позиції росіян під Бахмутом (відео)
На Бахмутському напрямку був знищений міномет «Васільок» і склад БК
фото скріншот відео

У полон взято одного загарбника

Українські захисники продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку та знищувати ворожу техніку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Командувач показав зачистку позицій окупантів бійцями 2-го механізованого батальйону 22 ОМБр. Вказується, що у результаті в полон взято одного загарбника.

«Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет «Васільок» і склад БК. Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується. Рухаємось», – йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як військовослужбовці ЗСУ спершу гатять по окопах росіян гранатами, просуваючись у бік противника. Невдовзі група загарбників покидає позиції, але «двохсотяться». Вижити вдалося росіянину, якого в той же момент взяли в полон.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, на Бахмутському напрямку українські захисники перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступ широким фронтом. Також наступальна операція Сил оборони триває на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Зокрема на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 1300 м.

Теги: полон наступ ЗСУ Бахмут

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