Сирський показав, як ЗСУ зачищають позиції росіян під Бахмутом (відео)

На Бахмутському напрямку був знищений міномет «Васільок» і склад БК

У полон взято одного загарбника

Українські захисники продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку та знищувати ворожу техніку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Командувач показав зачистку позицій окупантів бійцями 2-го механізованого батальйону 22 ОМБр. Вказується, що у результаті в полон взято одного загарбника.

«Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет «Васільок» і склад БК. Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується. Рухаємось», – йдеться в повідомленні.

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На оприлюднених кадрах видно, як військовослужбовці ЗСУ спершу гатять по окопах росіян гранатами, просуваючись у бік противника. Невдовзі група загарбників покидає позиції, але «двохсотяться». Вижити вдалося росіянину, якого в той же момент взяли в полон.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, на Бахмутському напрямку українські захисники перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступ широким фронтом. Також наступальна операція Сил оборони триває на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Зокрема на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 1300 м.