Хто у ЗСУ має обов'язково знати англійську мову? Зеленський зареєстрував законопроєкт

У діяльності ЗСУ англійська мова може використовуватися як мова міжнародного спілкування

У законопроєкті йдеться про те, що офіцерський склад ЗСУ обов'язково має володіти англійською мовою

Військовослужбовці офіцерського складу, які проходять службу за контрактом, будуть зобов’язані володіти англійською мовою. Про це йдеться в законопроєкті, який подав президент України Володимир Зеленський.

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Військовослужбовці офіцерського складу, які проходять службу за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою фото: законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

Також у законопроєкті йдеться про те, що в разі оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях вимоги щодо володіння англійською мовою, передбачені для зайняття посад, не застосовуватимуть до завершення мобілізації (крім цільової) або припинення чи скасування воєнного стану.

Крім того, у діяльності ЗСУ англійська мова може використовуватися як мова міжнародного спілкування.

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У діяльності ЗСУ англійська мова може використовуватися як мова міжнародного спілкування фото: законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

Зазначимо, командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв вважає, що вивчення військовослужбовцями англійської мови має бути закріплено на законодавчому рівні.

За словами Наєва, озброєння і військова техніка, яку поставляють країни-партнери, містить майже всю технічну документацію англійською мовою. У зв’язку з цим Наєв вважає своєчасною для ЗСУ є ініціативу президента стосовно внесення до парламенту проєкту закону, який надає англійській мові статусу «мови міжнародного спілкування».

Нагадаємо перелік звань, які входять до офіцерського складу ЗСУ:

Армійські військові звання ЗСУ

Молодший офіцерський склад:

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан.

Старший офіцерський склад:

майор;

підполковник;

полковник.

Вищий офіцерський склад:

бригадний генерал;

генерал-майор;

генерал-лейтенант;

генерал.

Корабельні військові звання ЗСУ:

Молодший офіцерський склад:

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан-лейтенант.

Старший офіцерський склад:

капітан III рангу;

капітан II рангу;

капітан І рангу.

Вищий офіцерський склад:

коммодор;

контрадмірал;

віцеадмірал;

адмірал.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт №9432 «Про застосування англійської мови в Україні» 28 червня зареєстрований у парламенті.

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Як зазначається, проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

До слова, у законопроєкті «Про застосування англійської мови в Україні», який ініціював президент Володимир Зеленський, є приховані сторони. Так, глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті і знищeння українського кінодублювання.