Хто у ЗСУ має обов'язково знати англійську мову? Зеленський зареєстрував законопроєкт
У законопроєкті йдеться про те, що офіцерський склад ЗСУ обов'язково має володіти англійською мовою
Військовослужбовці офіцерського складу, які проходять службу за контрактом, будуть зобов’язані володіти англійською мовою. Про це йдеться в законопроєкті, який подав президент України Володимир Зеленський.
Також у законопроєкті йдеться про те, що в разі оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях вимоги щодо володіння англійською мовою, передбачені для зайняття посад, не застосовуватимуть до завершення мобілізації (крім цільової) або припинення чи скасування воєнного стану.
Крім того, у діяльності ЗСУ англійська мова може використовуватися як мова міжнародного спілкування.
Зазначимо, командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв вважає, що вивчення військовослужбовцями англійської мови має бути закріплено на законодавчому рівні.
За словами Наєва, озброєння і військова техніка, яку поставляють країни-партнери, містить майже всю технічну документацію англійською мовою. У зв’язку з цим Наєв вважає своєчасною для ЗСУ є ініціативу президента стосовно внесення до парламенту проєкту закону, який надає англійській мові статусу «мови міжнародного спілкування».
Нагадаємо перелік звань, які входять до офіцерського складу ЗСУ:
Армійські військові звання ЗСУ
Молодший офіцерський склад:
- молодший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лейтенант;
- капітан.
Старший офіцерський склад:
- майор;
- підполковник;
- полковник.
Вищий офіцерський склад:
- бригадний генерал;
- генерал-майор;
- генерал-лейтенант;
- генерал.
Корабельні військові звання ЗСУ:
Молодший офіцерський склад:
- молодший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лейтенант;
- капітан-лейтенант.
Старший офіцерський склад:
- капітан III рангу;
- капітан II рангу;
- капітан І рангу.
Вищий офіцерський склад:
- коммодор;
- контрадмірал;
- віцеадмірал;
- адмірал.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт №9432 «Про застосування англійської мови в Україні» 28 червня зареєстрований у парламенті.
Як зазначається, проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.
До слова, у законопроєкті «Про застосування англійської мови в Україні», який ініціював президент Володимир Зеленський, є приховані сторони. Так, глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті і знищeння українського кінодублювання.
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