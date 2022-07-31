Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дві сотні російських морпіхів відмовились повертатись на війну в Україну, – розвідка

Іванна Гордійчук
Вчора, 20:16 glavcom.ua
Дві сотні російських морпіхів відмовились повертатись на війну в Україну, – розвідка
Основне завдання 810 бригади – проведення морських, штурмових наступальних операцій
фото ілюстративне

Бійці 810-ої бригади відмовились повертатись в південні області України

Морські піхотинці зі складу 810 російської бригади відмовилися повертатись в Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Що стало негативним для російського командування? Те, що близько двохсот військовослужбовців 810 бригади відмовилися знову повертатися на територію півдня України. І виникла суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи цієї бригади», – розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.

Зазначається, що бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, на сьогоднішній день відсутні.

«По-друге, основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади зменшується», – наголосив Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли. В районі Серебрянки силами розвідувальної групи ворог намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Також рашисти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм теж провалився. 

 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус
РФ формує поблизу України ще одне ударне угруповання, – розвідка
29 липня, 11:51
Окупанти намагаються приховати розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
29 липня, 17:42
Рашисти влаштували понтонну переправу біля пошкодженого Антонівського моста
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
30 липня, 12:42

Події в Україні

У Скадовську пролунали вибухи: горить техніка та боєприпаси окупантів (фото)
У Скадовську пролунали вибухи: горить техніка та боєприпаси окупантів (фото)
У більшості областей повітряна тривога: загроза ракетного удару з Чорного моря
У більшості областей повітряна тривога: загроза ракетного удару з Чорного моря
Дві сотні російських морпіхів відмовились повертатись на війну в Україну, – розвідка
Дві сотні російських морпіхів відмовились повертатись на війну в Україну, – розвідка
Миколаїв стає другим Маріуполем, – голова облради
Миколаїв стає другим Маріуполем, – голова облради
Ворог перекидає підрозділи на Запорізький напрямок, – Генштаб
Ворог перекидає підрозділи на Запорізький напрямок, – Генштаб
Противник має частковий успіх у районі Авдіївки, – Генштаб
Противник має частковий успіх у районі Авдіївки, – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9666
Україну накриє потужний циклон Frieda: прогноз погоди на 31 липня
8073
Путіну вигідно зупинити війну, іншого виходу нема, – колишній спічрайтер диктатора
7862
Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни: є загиблі
7442
Після ударів ЗСУ рашисти відводять особовий склад із кількох селищ
6757
Путін створює ще одну війну посеред Європи? Президент Сербії зробив заяву
6208
В Україні може запрацювати аеропорт: в яку область доведеться їхати

Новини

Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову
Сьогодні, 01:24
Військові за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян
Вчора, 23:45
У Росії немає шансів перемогти у цій війні: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 21:59
Окупанти не пускають Червоний Хрест в Оленівку
Вчора, 21:39
Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Вчора, 02:34
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського (відео)
30 липня, 22:30

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту