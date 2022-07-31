Дві сотні російських морпіхів відмовились повертатись на війну в Україну, – розвідка

Бійці 810-ої бригади відмовились повертатись в південні області України

Морські піхотинці зі складу 810 російської бригади відмовилися повертатись в Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Що стало негативним для російського командування? Те, що близько двохсот військовослужбовців 810 бригади відмовилися знову повертатися на територію півдня України. І виникла суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи цієї бригади», – розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.

Зазначається, що бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, на сьогоднішній день відсутні.

«По-друге, основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади зменшується», – наголосив Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли. В районі Серебрянки силами розвідувальної групи ворог намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Також рашисти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм теж провалився.