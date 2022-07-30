Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні

Оксана Воронцова
Сьогодні, 12:42 glavcom.ua
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
Рашисти влаштували понтонну переправу біля пошкодженого Антонівського моста
фото: Юрий Соболевський/Facebook

Окупанти звели два понтонні мости у Херсоні

В окупованому Херсоні російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи на заміну мостів, пошкоджених недавніми ударами Збройними силами України. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

«У районі Херсона російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи, щоб компенсувати той факт, що мости поблизу були пошкоджені під час останніх ударів», – повідомляє розвідка.

Також вказується, що окупаційна влада на півдні України, швидше за все, перебуває під зростаючим тиском Москви щодо консолідації свого контролю над регіоном і підготовки до «референдумів» про приєднання до Росії.

«На півдні України окупаційна російська влада, ймовірно, зазнає дедалі більшого тиску з боку Москви. Від неї вимагають зміцнити контроль над регіоном та підготуватися до псевдореферендуму про приєднання до Росії. РФ наразі класифікує «владу» на окупованих територіях, як «військово-цивільні адміністрації». Місцева влада, ймовірно, змушує мешканців розкривати особисті дані для складання списків виборців», – інформує британська розвідка.

Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

Читайте також: Мер окупованої Нової Каховки: Місто радіє кожному вибуху
Теги: Херсон війна ЗСУ міст окупанти окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські з Херсонщини отримали підозру у держзраді
Поліцейські з Херсонщини отримали підозру у держзраді
Сьогодні, 05:53
ЗСУ вже кілька разів ударили по Антонівському мосту через Дніпро
У Херсоні окупанти викрали теплохід для переправи біля зруйнованого мосту
Вчора, 06:36
Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости
Контрнаступ на Херсонщині набирає обертів, – британська розвідка
28 липня, 10:00

Події в Україні

Збройні сили вивели з ладу залізничний міст під Херсоном
Збройні сили вивели з ладу залізничний міст під Херсоном
Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві
Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
88K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
52K
Виробництво Bayraktar для Путіна: Туреччина дала відповідь
27K
Убивство росіянами полонених в Оленівці: піротехніки помітили шокуючі деталі
20K
Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів
18K
У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)

Новини

Тайвань підняв у небо винищувачі
Сьогодні, 15:58
Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)
Сьогодні, 15:35
Поставки зенітних комплексів Nasams ЗСУ: Пентагон повідомив деталі
Сьогодні, 15:15
МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов»
Сьогодні, 15:02
ЗСУ на півдні знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом
Сьогодні, 14:43
Рашисти викрали екскомандира розвідувального корабля ВМС України
Сьогодні, 14:29

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту