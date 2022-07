Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні

В окупованому Херсоні російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи на заміну мостів, пошкоджених недавніми ударами Збройними силами України. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

«У районі Херсона російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи, щоб компенсувати той факт, що мости поблизу були пошкоджені під час останніх ударів», – повідомляє розвідка.

