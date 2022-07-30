Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні

Окупанти звели два понтонні мости у Херсоні

В окупованому Херсоні російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи на заміну мостів, пошкоджених недавніми ударами Збройними силами України. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

«У районі Херсона російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи, щоб компенсувати той факт, що мости поблизу були пошкоджені під час останніх ударів», – повідомляє розвідка.

(2/4) In the Kherson area, Russian forces have highly likely established two pontoon bridges and a ferry system to compensate for the fact that nearby bridges have been damaged in recent strikes. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2022

Також вказується, що окупаційна влада на півдні України, швидше за все, перебуває під зростаючим тиском Москви щодо консолідації свого контролю над регіоном і підготовки до «референдумів» про приєднання до Росії.

«На півдні України окупаційна російська влада, ймовірно, зазнає дедалі більшого тиску з боку Москви. Від неї вимагають зміцнити контроль над регіоном та підготуватися до псевдореферендуму про приєднання до Росії. РФ наразі класифікує «владу» на окупованих територіях, як «військово-цивільні адміністрації». Місцева влада, ймовірно, змушує мешканців розкривати особисті дані для складання списків виборців», – інформує британська розвідка.

Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.