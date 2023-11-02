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Запрацювали нововведення щодо проходження військово-лікарської комісії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Запрацювали нововведення щодо проходження військово-лікарської комісії
Для військових зникає потреба приїжджати до поліклініки на 8:00 та цілий день чекати на прийом
фото ілюстративне

Записатися до профільних спеціалістів через електронну чергу можна як у реєстратурі медичного закладу, так і віддалено

У військових поліклініках уже доступна електронна черга на військово-лікарську комісію для всіх військовослужбовців. Про це інформує Міністерство оборони України.

У Міноборони нагадують, що навесні впровадили у військових поліклініках послугу електронної черги.

Так, записатися на проходження комісії ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна як у реєстратурі медичного закладу, так і віддалено у начальника медичної служби військової частини («начмед»).

«Протягом останнього місяця майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь. Наразі сервіс розгорнутий у всіх військовихполіклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК (без госпіталізації), а найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міноборони ставить за мету залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК.

Як наголошують у відомстві, одна з основних переваг – для військових зникає потреба приїжджати до поліклініки на 8:00 та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря.

На основі записів та проходження військово-лікарської комісії представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту спеціалістів, і в разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних спеціалістів.

«Доступ до єЧерги відкрито для всіх начальників медичних частин. Для того, аби військовослужбовці отримали можливість записуватися через єЧергу, начальник медичної служби має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації», – пояснюють у Міноборони.

Після цього, як зазначається, для начальника медслужби відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів.

Нагадаємо, триває 617-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Теги: війна військові

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