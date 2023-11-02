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38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 617-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в неподалік Могриці Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Волфине, Могриця, Степок Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Тернова Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. Тут наші воїни відбили п'ять атак. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Курилівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог шість разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Часів Яр Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Сєверне та Тоненьке Донецької області, де Силами оборони відбито п'ять атак. Завдав авіаційних ударів неподалік Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок

Противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Старомайорського. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів біля Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Чарівне, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Антонівка, Новокаїри, Придніпровське, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Станіслав, Берислав, Веселе, Широка Балка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.
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Теги: ЗСУ війна окупанти Генштаб

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