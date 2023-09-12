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Зеленський підписав указ про перевірку рішень військово-лікарських комісій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав указ про перевірку рішень військово-лікарських комісій
Рішенням РНБО зокрема передбачається  у тримісячний строк провести перевірку обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій
фото: Офіс президента

Контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов

 

Сьогодні, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України», – сказано в документі.

При цьому наголошується, що контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов.

Рішенням РНБО зокрема передбачається  у тримісячний строк провести перевірку обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні (тобто з 24 лютого 2022 року).

У разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювати їх перегляд у встановленому порядку та інформувати за наявності підстав відповідні правоохоронні органи.

Раніше ми писали, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. ТЦК розповів про те, чому це відбувається.

Читайте також: «Переглянути рішення ВЛК нереально»: адвокат зробив роз’яснення щодо масштабних перевірок
Теги: 24 лютого Олексій Данілов президент Володимир Зеленський мобілізація воєнний стан адвокат

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