Зеленський підписав указ про перевірку рішень військово-лікарських комісій

Контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов

Сьогодні, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України», – сказано в документі.

При цьому наголошується, що контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рішенням РНБО зокрема передбачається у тримісячний строк провести перевірку обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні (тобто з 24 лютого 2022 року).

У разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювати їх перегляд у встановленому порядку та інформувати за наявності підстав відповідні правоохоронні органи.

Раніше ми писали, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. ТЦК розповів про те, чому це відбувається.