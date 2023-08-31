Перевірки військово-лікарських комісій: Лубінець повідомив, коли буде завершено процес

Дмитро Лубінець: «Станом на зараз я і моя інституція перевірили 70% ВЛК»

Перевірки усіх військово-лікарських комісій, які є в Україні, буде завершено упродовж трьох тижнів. Станом на зараз перевірено 70% ВЛК. Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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«Станом на зараз я і моя інституція перевірили 70% ВЛК в Україні. Ми перевірили, у тому числі ті ВЛК, які розташовані поблизу лінії фронту. Загальна їхня кількість – 833. І я пообіцяв президенту що за три тижні ми закінчимо цю роботу і я (буду – «Главком») готовий надати аналіз усіх 100% ВЛК, які працюють на території України», – сказав він.

За його словами, очолювана ним інституція почала перевірки ВЛК ще із жовтня 2022 року. «Я вчора на засіданні РНБО представив доповідь під назвою «ВЛК: проблематика і шляхи вирішення», де ми проаналізували виконання місцевими керівниками рішення уряду і встановили, що у нас станом на зараз приблизно 70% ВЛК перейшли до цивільних лікарень. Але питання не вирішено на 100 відсотків», – поінформував Лубінець.

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За його даними, із тих 70% ВЛК, які перевірив Офіс омбудсмана, менше всього із ТЦК до цивільних лікарень перейшло ВЛК у Києві, Київській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській Запорізькій областях.

«І ми дуже часто стикалися з тим, що проходження ВЛК має номінальний характер: скарги є? Немає – придатний. Не хочеш бути придатним – включається корупційна складова», – розповів він.

До відома, 25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Зазначається, що зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.