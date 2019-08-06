Екологи пояснили, чому Азовське море заполонили медузи
Медузи у Генічеську
Тепла вода, солоність, планктон - це відмінне середовище для медуз
Цьогоріч в Азовському морі помічено величезну кількість медуз. Фахівці кажуть, що вони потрапили в Азов через Керченську протоку.
Про це «Укрінформу» розповів заступник директора Департаменту екології Запорізької ОДА Олександр Сергієнко.
«У цьому році через сильне випаровування солоність води в Азовському морі підвищилася. Медузи зайшли в Азовське море через Керченську протоку», - розповів Сергієнко.
Екологи пояснюють: у західній частині Азова солоність підвищилася до 14 проміле, а в Утлюцькому лимані - до 16-17 проміле.
«Тепла вода, солоність, планктон - це відмінне середовище для медуз. Особливо багато їх було в Генічеську, Приморську, Кирилівці, в районі острова Бірючий, Федотової коси. Для навколишнього середовища вони не шкідливі, але людям відпочинок зіпсували», - розповів заступник начальника наукового відділу Приазовського національного природного парку Олександр Антоновський.
За його словами, в води Азова зайшло кілька видів медуз: корнероти, аурелія і блакфордія.
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«Медуза-корнерот - найбільша. У діаметрі вона досягає 50-60 см, має фіолетову окантовку. Вона отруйна, може викликати місцеву алергічну реакцію. Медуза-аурелія нагадує блюдце. Вона менших розмірів, також може вжалити. Блакфордія найменша», - пояснив Антоновський.До слова, колись популярні пляжі в окупованому Криму заполонили мертві медузи.