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    Події в Україні

    Екологи пояснили, чому Азовське море заполонили медузи

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    <p>Медузи у Генічеську</p> - Екологи пояснили, чому Азовське море заполонили медузи

    Медузи у Генічеську

    Скріншот з відео

    Тепла вода, солоність, планктон - це відмінне середовище для медуз

    Цьогоріч в Азовському морі помічено величезну кількість медуз. Фахівці кажуть, що вони потрапили в Азов через Керченську протоку.

    Про це «Укрінформу» розповів заступник директора Департаменту екології Запорізької ОДА Олександр Сергієнко.

    «У цьому році через сильне випаровування солоність води в Азовському морі підвищилася. Медузи зайшли в Азовське море через Керченську протоку», - розповів Сергієнко.

    Екологи пояснюють: у західній частині Азова солоність підвищилася до 14 проміле, а в Утлюцькому лимані - до 16-17 проміле.

    «Тепла вода, солоність, планктон - це відмінне середовище для медуз. Особливо багато їх було в Генічеську, Приморську, Кирилівці, в районі острова Бірючий, Федотової коси. Для навколишнього середовища вони не шкідливі, але людям відпочинок зіпсували», - розповів заступник начальника наукового відділу Приазовського національного природного парку Олександр Антоновський.

    За його словами, в води Азова зайшло кілька видів медуз: корнероти, аурелія і блакфордія.

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    Привет с Геническа. Арабатская коса. 1.08.19

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    «Медуза-корнерот - найбільша. У діаметрі вона досягає 50-60 см, має фіолетову окантовку. Вона отруйна, може викликати місцеву алергічну реакцію. Медуза-аурелія нагадує блюдце. Вона менших розмірів, також може вжалити. Блакфордія найменша», - пояснив Антоновський.

    До слова, колись популярні пляжі в окупованому Криму заполонили мертві медузи. 
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