  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Азовському морі пляжі встелені мертвими медузами (фото)

    • Розсилка
    <p>Купатися на пляжі, де знайшли мертвих медуз, небезпечно</p> - На Азовському морі пляжі встелені мертвими медузами (фото)

    Купатися на пляжі, де знайшли мертвих медуз, небезпечно

    Фото: Facebook Богдана Чернявська

    Відпочивальникам заборонили купатися на пляжі, де із води винесло велику кількість загиблих медуз

    На березі Азовського моря на Херсонщині з'явилася велика кількість мертвих медуз.

    Про це в Facebook повідомила Богдана Чернявська, яка відпочиває в Херсонській області.

    «Як ви розумієте це не нормально для Азовського моря. Такого ніколи не було. Причиною всього цього є будівництво Керченського мосту, викиди, осолонення, глобальне потепління також має вплив», - написала Чернявська, опублікувавши відповідні фото.

    За її словами, тамтешній пляж закритий, купатися там небезпечно.

    Як відомо, в Одесі рекомендовано тимчасово утриматись від відпочинку на пляжі 13 станції Великого Фонтану.

    В окупованому Криму в самий пік туристичного сезону спостерігається обмаль відпочивальників.

    Читайте також
    екологія пляжі відпочинок Азовське море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ