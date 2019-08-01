На Азовському морі пляжі встелені мертвими медузами (фото)
Купатися на пляжі, де знайшли мертвих медуз, небезпечно
Відпочивальникам заборонили купатися на пляжі, де із води винесло велику кількість загиблих медуз
На березі Азовського моря на Херсонщині з'явилася велика кількість мертвих медуз.
Про це в Facebook повідомила Богдана Чернявська, яка відпочиває в Херсонській області.
«Як ви розумієте це не нормально для Азовського моря. Такого ніколи не було. Причиною всього цього є будівництво Керченського мосту, викиди, осолонення, глобальне потепління також має вплив», - написала Чернявська, опублікувавши відповідні фото.
За її словами, тамтешній пляж закритий, купатися там небезпечно.
Як відомо, в Одесі рекомендовано тимчасово утриматись від відпочинку на пляжі 13 станції Великого Фонтану.
В окупованому Криму в самий пік туристичного сезону спостерігається обмаль відпочивальників.