На Азовському морі пляжі встелені мертвими медузами (фото)



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Купатися на пляжі, де знайшли мертвих медуз, небезпечно Фото: Facebook Богдана Чернявська

Відпочивальникам заборонили купатися на пляжі, де із води винесло велику кількість загиблих медуз

На березі Азовського моря на Херсонщині з'явилася велика кількість мертвих медуз.

Про це в Facebook повідомила Богдана Чернявська, яка відпочиває в Херсонській області.

«Як ви розумієте це не нормально для Азовського моря. Такого ніколи не було. Причиною всього цього є будівництво Керченського мосту, викиди, осолонення, глобальне потепління також має вплив», - написала Чернявська, опублікувавши відповідні фото.

За її словами, тамтешній пляж закритий, купатися там небезпечно.

Як відомо, в Одесі рекомендовано тимчасово утриматись від відпочинку на пляжі 13 станції Великого Фонтану.

В окупованому Криму в самий пік туристичного сезону спостерігається обмаль відпочивальників.