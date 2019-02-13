Екологи занепокоєні через забруднення річки на Житомирщині



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У Житомирській області знову забруднюють річку Хомора

Жителі смт Першотравенськ Баранівського району звернулися до екологічної інспекції щодо забруднення річки Хомора

У Житомирській області фахівці Держекоінспекції зафіксували забруднення річки Хомора невідомими речовинами. Про це у вівторок, 12 лютого, повідомляється на сторінці відомства в соцмережі Facebook.

Зазначається, що про забруднення водойми скаржаться жителі смт Першотравенськ Баранівського району.

«Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу виїхали на місце, і факт забруднення річки підтвердився. В смт Першотравенськ біля моста по руслу річки Хомора зафіксовано невідому речовину сірого кольору, а також відчувається неприємний запах», - йдеться в повідомленні.

Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали п'ять проб поверхневих вод у річках Хомора і Случ. Вони будуть досліджені протягом п'яти робочих днів.