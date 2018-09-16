Екологічне лихо в Армянську поглиблене хлорною атакою – Тимчук



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Кислотонакопичувач заводу «Кримський титан»

Токсичні відстійники «Кримського титану» засипали хлорним вапном

Окупаційна влада Криму влаштувала в Армянську справжню хімічну атаку. Про це заявив координатор «Інформаційного спротив», народний депутат Дмитро Тимчук у Facebook.

За інформацією групи ІС від джерел в Армянську, що працюють на заводі «Кримський титан», причиною останнього погіршення екологічної обстановки могло стати звичайне головотяпство місцевих чиновників окупаційної адміністрації і «надзвичайників» РФ. А саме - окупаційна влада дала команду засипати «чим завгодно» кислотні відстійники, щоб виключити розліт токсичного пилу.

«Виконуючи команду, місцеві умільці, серед іншого, використовували для засипання хлорне вапно. Яке вступило в реакцію з речовинами з відстійника, що призвело до виділення хлору», - розповів Тимчук.

«Тепер до сірчистого ангідриду в повітрі додався ще цей отруйний газ. Але кримські колаборанти продовжують стверджувати, про життя і здоров'ю населення нічого не загрожує, а режим надзвичайної ситуації - це бюрократична формальність, щоб використовувати більше коштів. Якщо це так, чому вирішили не повертати в Армянськ евакуйованих дітей?», - йдеться у повідомленні.

«По суті, Аксьонов і компанія, приховуючи інформацію, просто труять кримчан. Питання на засипку: які злочини ще повинна зробити Росія і її ставленики, щоб народ прозрів? Дійсно розбомбити Воронеж?» - питає Тимчук.

При зберіганні речовини у негерметичних контейнерах, хлорне вапно поглинає вологу та вуглекислий газ із повітря, виділяючи хлор. Хлорне вапно застосовують для вибілювання паперової маси, тканин тощо, а також для дезінфекції води.

Як повідомлялося, на півночі окупованого Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі.

У ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

6 вересня Херсонська ОДА вирішила евакуювати дітей з населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів, які розташовані в зоні впливу виробничої діяльності кримського заводу «Титан», а також провести оздоровлення цих дітей в дитячих оздоровчих таборах області.

Українська поліція зараз розглядає три версії забруднення повітря в окупованому Криму та на Херсонщині: перша - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки були здійснені в зв'язку з неправильною експлуатацією заводів «Титан», «Кримський содовий завод» і «Кримський бромовий завод»; друга - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки відбулися через пошкодження резервуарів з відходами на заводах «Титан», «Кримський содовий завод» і «Кримський бромовий завод» під час здійснення військових навчань РФ; третя - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки здійснені РФ з метою створення масштабної інформкампанії проти України для дестабілізації обстановки на півдні Херсонщини шляхом організації стихійних мітингів невдоволених екологічною ситуацією місцевих жителів з обох сторін адмінкордону до вимог розблокувати дамбу на Північнокримському каналі і відновити подачу води на тимчасово окуповану територію АР Крим для припинення техногенної катастрофи в регіоні.

У зв'язку з хімічними викидами в окупованому Криму українські експерти перевірили воду в Чорному морі. Вміст розчиненого азоту перевищив норму.

14 вересня в окупованому Криму жителі Армянська скаржаться в соцмережах на викиди заводу «Титан». Люди повідомляють, що в Армянську і селі Перекоп навіть при закритих вікнах у будинках у людей сльозяться очі і дере в горлі, в роті присмак сірки.