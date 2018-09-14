Жителі окупованого Армянська репетують про екологічну катастрофу в Криму



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Люди повідомляють, що в Армянську і селі Перекоп навіть при закритих вікнах у будинках у людей сльозяться очі і дере в горлі, в роті присмак сірки

В окупованому Криму жителі Армянська знову скаржаться в соцмережах на викиди заводу «Титан».

Про це пише в мікроблозі Twitter користувач RoksolanaToday & Крим, який збирає свідчення місцевих жителів у соцмережах.

«Армянськ - місто-катастрофа, газова камера! Перекоп біля відстійника задихається», - коментує блогер повідомлення з міста.

Жителі, зокрема, повідомляють, що в Армянську і селі Перекоп навіть при закритих вікнах у будинках у людей сльозяться очі і дере в горлі, в роті присмак сірки. За твердженням місцевих, завод знову працює. Тоді як у окупаційної влади інтерес до проблеми пропав і дітей, евакуйованих з міста тиждень тому, мають намір повертати додому.

«У ці хвилини Армянськ і околиці накрило сірчаною кислотою. Люди пишуть, що ніби опинилися в газовій камері. Почалася паніка, тому що скоро в цю душогубку окупанти привезуть дітей», - пише блогер з ніком «Кримський бандерівець».

У ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

6 вересня Херсонська ОДА вирішила евакуювати дітей з населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів, які розташовані в зоні впливу виробничої діяльності кримського заводу «Титан», а також провести оздоровлення цих дітей в дитячих оздоровчих таборах області.

Українська поліція зараз розглядає три версії забруднення повітря в окупованому Криму та на Херсонщині: перша - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки були здійснені в зв'язку з неправильною експлуатацією заводів «Титан», «Кримський содовий завод» і «Кримський бромовий завод»; друга - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки відбулися через пошкодження резервуарів з відходами на заводах «Титан», «Кримський содовий завод» і «Кримський бромовий завод» під час здійснення військових навчань РФ; третя - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки здійснені РФ з метою створення масштабної інформкампанії проти України для дестабілізації обстановки на півдні Херсонщини шляхом організації стихійних мітингів невдоволених екологічною ситуацією місцевих жителів з обох сторін адмінкордону до вимог розблокувати дамбу на Північнокримському каналі і відновити подачу води на тимчасово окуповану територію АР Крим для припинення техногенної катастрофи в регіоні.

У зв'язку з хімічними викидами в окупованому Криму українські експерти перевірили воду в Чорному морі. Вміст розчиненого азоту перевищив норму.

Напередодні у ґрунті біля окупованого Криму експерти виявили перевищення сульфатів.

Раніше повідомлялося, що через хімічну катастрофу в анексованому Криму на Херсонщині рятувальники обробили содовим розчином 100 кілометрів доріг.

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.