Жителі окупованого Армянська репетують про екологічну катастрофу в Криму
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Розсилка
Люди повідомляють, що в Армянську і селі Перекоп навіть при закритих вікнах у будинках у людей сльозяться очі і дере в горлі, в роті присмак сірки
В окупованому Криму жителі Армянська знову скаржаться в соцмережах на викиди заводу «Титан».
Про це пише в мікроблозі Twitter користувач RoksolanaToday & Крим, який збирає свідчення місцевих жителів у соцмережах.
«Армянськ - місто-катастрофа, газова камера! Перекоп біля відстійника задихається», - коментує блогер повідомлення з міста.
Жителі, зокрема, повідомляють, що в Армянську і селі Перекоп навіть при закритих вікнах у будинках у людей сльозяться очі і дере в горлі, в роті присмак сірки. За твердженням місцевих, завод знову працює. Тоді як у окупаційної влади інтерес до проблеми пропав і дітей, евакуйованих з міста тиждень тому, мають намір повертати додому.
«У ці хвилини Армянськ і околиці накрило сірчаною кислотою. Люди пишуть, що ніби опинилися в газовій камері. Почалася паніка, тому що скоро в цю душогубку окупанти привезуть дітей», - пише блогер з ніком «Кримський бандерівець».
У ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.
Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.
6 вересня Херсонська ОДА вирішила евакуювати дітей з населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів, які розташовані в зоні впливу виробничої діяльності кримського заводу «Титан», а також провести оздоровлення цих дітей в дитячих оздоровчих таборах області.
У зв'язку з хімічними викидами в окупованому Криму українські експерти перевірили воду в Чорному морі. Вміст розчиненого азоту перевищив норму.
Напередодні у ґрунті біля окупованого Криму експерти виявили перевищення сульфатів.
Раніше повідомлялося, що через хімічну катастрофу в анексованому Криму на Херсонщині рятувальники обробили содовим розчином 100 кілометрів доріг.
Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.