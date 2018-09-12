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    Хімвикиди в окупованому Криму: українські екологи зафіксували зміну складу води у Чорному морі

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    Хімвикиди в окупованому Криму: українські екологи зафіксували зміну складу води у Чорному морі

    Перевищень нормативних значень вмісту сірководню не виявлено

    У зв'язку з хімічними викидами в окупованому Криму українські експерти перевірили воду в Чорному морі.  Вміст розчиненого азоту перевищив норму.

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    Про це повідомили в Державній екологічній інспекції України.

    «Враховуючи ситуацію, що склалась через діяльність ПрАТ «Кримський титан», Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря провела моніторинг поверхневих вод Чорного моря у своїй зоні відповідальності в межах Каланчацького та Скадовського районів Херсонської області», - ідеться в повідомленні.

    За результатами моніторингу, в пробах зафіксовано вміст розчиненого кисню в межах 7,1 - 7,4 мгО2/дм3 (при нормі 6,0 мгО2/дм3).

    Перевищень нормативних значень вмісту сірководню не виявлено, водневий показник рН також знаходиться в межах норми.

    Напередодні у ґрунті біля окупованого Криму експерти виявили перевищення сульфатів.

    Раніше повідомлялося, що через хімічну катастрофу в анексованому Криму на Херсонщині рятувальники обробили содовим розчином 100 кілометрів доріг.

    Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.

     

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    Крим Чорне море екологія катастрофа окуповані території
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