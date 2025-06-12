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Ексклюзивні кадри СБУ: опубліковано відео обміну полоненими

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ексклюзивні кадри СБУ: опубліковано відео обміну полоненими
СБУ: Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!
фото: Володимир Зеленський/Telegram

СБУ оприлюднила ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня

Служба безпеки України сьогодні, 12 червня 2025 року, оприлюднила ексклюзивні кадри обміну полоненими. Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За повідомленням СБУ, сьогоднішній обмін – це плід роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також інших уповноважених структур. Усі ці дії були виконані на доручення президента України Володимира Зеленського.

Раніше Глава держави зазначав, що Україна розраховує на повну реалізацію домовленостей щодо гуманітарних питань, досягнутих у межах зустрічі в Стамбулі.

СБУ підкреслює, що «життя кожного українця – найвища цінність!».

Нагадаємо, Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Наші повертаються додому. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів», – йдеться у заяві.

Президент додав: «Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні».

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Теги: росія СБУ полон обмін полоненими Україна

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