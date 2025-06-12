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Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко
Дмитро Шаповалов радів яблуку після повернення з полону
фото: скриншот з відео

Прощання з захисником відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району

На Вінниччині помер військовий Дмитро Шаповалов, який повернувся з російського полону 26 квітня 2023 року. Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк, а також дружина бійця Олена Шаповалова, інформує «Главком».

«Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним», – написала Павлюк.

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Допис, поширений Юлія Павлюк (@pavliuk.yuliia)

Прощання з захисником відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.

«Самгородок Наш» повідомив, що серце Дмитра Шаповалова зупинилося 9 червня 2025 року під час захисту України: «09 червня 2025 року під час захисту Батьківщини в н.п. Катеринівка Дніпропетровської області назавжди зупинилося серце відважного воїна, уродженця села Йосипівка – старшого сержанта Дмитра Шаповалова. Він мав багато мрій та планів, але не судилось… Нещадна війна забрала ще одного українського воїна, котрий любив життя і будував сміливі плани».

Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко фото 1
фото: Самгородок Наш/Facebook

Нагадаємо, що 26 квітня 2023 року відбувся обмін полоненими. У об’єктив журналістів потрапив звільнений український воїн, який дуже емоційно відреагував, отримавши давно небачене яблуко. Крім того, фрукту зраділи й інші військові. «Я про нього (яблуко, – «Главком») рік мріяв», – розповів один із захисників.

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Теги: смерть Вінниччина

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