Україна та РФ провели новий етап обміну полоненими (фото)

Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих

Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Наші повертаються додому. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів», – йдеться у заяві.

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фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент додав: «Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими додав, що в Україну повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

«Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені Оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках», – йдеться у дописі.

Координаційний штаб зауважив, що звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі. Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Нагадаємо, що 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.