Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими

Деякі окупанти обов’язково мають отримати покарання за злочини в Україні

Українські правоохоронці не віддають на обмін російських військових, які скоїли тяжкі злочини, як-от вбивства чи зґвалтування цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представник Офісу Генпрокурора України Юрія Бєлоусова, якого цитує «Слідство інфо».

Наразі правоохоронці встановили 18 російських полонених військових, які вчинили важкі злочини.

«Перебуваючи тут, вони просто очікують, щоб їх просто поміняли. Наша позиція принципова я – ті, хто вчинив тяжкі злочини (вбивство, зґвалтування тощо), не можуть бути обміняні. І це важливо, щоб вони отримали покарання. Бо інакше не буде жодної відповідальності й страху в них. Росіяни не відчувають, що роблять зле… У нас 18 людей вчинили злочини, які ми встановили. Серед них є вбивці. Але жодного з них ми не обміняли», – розповів він.

Бєлоусов додав, що не знає, чи коли-небудь Україна буде обмінювати таких злочинців, це буде залежати від того, скількох українських полонених Росія готова за них віддати.

«Чи обміняє їх Україна колись взагалі, чи ні – дуже складне запитання. Бо скільки нам запропонують обміняти наших полонених, коли настане такий момент… Тут важливо запитати рідних вбитих, чи готові вони до того, щоб обміняли вбивцю на інших наших полонених», – додав він.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов пояснив, чому Україна не називає кількість звільнених з російського полону. За його словами, представники України навмисно не називають кількість захисників, повернутих із російського полону у рамках великого обміну, оскільки будь-які коментарі впливають на процес.