Ексміністр закордонних справ розповів, для чого рашистам фейки про «брудну» бомбу

Байками РФ відволікає від підготовки удару по Рівненській АЕС – Клімкін

Поширення інформації про нібито українську «брудну бомбу – це абсолютно свідомий маневр РФ, який відволікає увагу від російських ударів та планів щодо контрнаступів. Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, пише «Еспресо».

На його думку, поширення інформації про нібито українську «брудну бомбу – це абсолютно свідомий обхідний маневр РФ.

«Подивімось, чого Росія досягла? По-перше, Шойгу телефонує міністрам оборони країн Заходу, потім телефонує керівник російського Генштабу. Уже з ними почали розмовляти і отримали можливість порушити питання, окрім маячні з «брудною» бомбою. Другий момент – ці розмови відволікають та перефокусовують увагу. Наприклад, з шалених ударів по критичній інфраструктурі», – зазначив Клімкін.

На думку ексміністра, ці удари, щоб залишити нас без тепла і електрики на цю зиму - найбільш показова форма російського геноциду.

«Третє – це свідомі розмови, щоб відволікти від підготовки російських наступів, зокрема з Півночі. Я думаю, що вони будуть намагатися бити по критичній інфраструктурі, а потім взимку будуть намагатися бити по району Рівненської АЕС. Щоб остаточно покласти нашу енергетичну систему і примусити знову розмовляти на їхніх умовах. Я б не недооцінював того, що робить Росія – вони до цього абсолютно свідомо підготувалися. Нам потрібно розуміти, що вся ця маячня відволікає увагу світу. На це втрачається час, про це всі думають замість реальних намірів кремля. Нам потрібно бути до цього готовими і працювати виходячи з цього», – підсумував Клімкін.

Нагадаємо, аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадують, що нещодавні заяви Росії про «українську брудну бомбу» не є чимось новим – російська пропаганда уже неодноразово поширювала фейки нібито про підготовку застосування Україною такої зброї. У центрі вважають, що Росії навряд чи вдасться переконати світ у реальності загрози «української брудної бомби», однак ці заяви викликають занепокоєння.

До слова, глава МЗС Росії Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати «брудну бомбу».