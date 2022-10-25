Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ексміністр закордонних справ розповів, для чого рашистам фейки про «брудну» бомбу

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ексміністр закордонних справ розповів, для чого рашистам фейки про «брудну» бомбу
Маячня окупантів відволікає увагу світу
фото: ЕРА

Байками РФ відволікає від підготовки удару по Рівненській АЕС  – Клімкін 

Поширення інформації про нібито українську «брудну бомбу – це абсолютно свідомий маневр РФ, який відволікає увагу від російських ударів та планів щодо контрнаступів. Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, пише «Еспресо».

На його думку, поширення інформації про нібито українську «брудну бомбу – це абсолютно свідомий обхідний маневр РФ.

«Подивімось, чого Росія досягла? По-перше, Шойгу телефонує міністрам оборони країн Заходу, потім телефонує керівник російського Генштабу. Уже з ними почали розмовляти і отримали можливість порушити питання, окрім маячні з «брудною» бомбою. Другий момент – ці розмови відволікають та перефокусовують увагу. Наприклад, з шалених ударів по критичній інфраструктурі», – зазначив Клімкін. 

На думку ексміністра, ці удари, щоб залишити нас без тепла і електрики на цю зиму - найбільш показова форма російського геноциду. 

«Третє – це свідомі розмови, щоб відволікти від підготовки російських наступів, зокрема з Півночі. Я думаю, що вони будуть намагатися бити по критичній інфраструктурі, а потім взимку будуть намагатися бити по району Рівненської АЕС. Щоб остаточно покласти нашу енергетичну систему і примусити знову розмовляти на їхніх умовах. Я б не недооцінював того, що робить Росія – вони до цього абсолютно свідомо підготувалися. Нам потрібно розуміти, що вся ця маячня відволікає увагу світу. На це втрачається час, про це всі думають замість реальних намірів кремля. Нам потрібно бути до цього готовими і працювати виходячи з цього», – підсумував Клімкін. 

Нагадаємо, аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадують, що нещодавні заяви Росії про «українську брудну бомбу» не є чимось новим – російська пропаганда уже неодноразово поширювала фейки нібито про підготовку застосування Україною такої зброї. У центрі вважають, що Росії навряд чи вдасться переконати світ у реальності загрози «української брудної бомби», однак ці заяви викликають занепокоєння.

До слова, глава МЗС Росії Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати «брудну бомбу».

Читайте також:

Теги: росія рашисти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіна та Шойгу мають судити, як військових злочинців
«Брудна» бомба імені Шойгу-Путіна
Сьогодні, 10:48
Російський міністр оборони заявив, що Україна нібито хоче застосувати «брудну бомбу»
«Брудна бомба» повертається. Що означають нові лякалки Москви
Вчора, 20:23
У РФ заплановані ще контакти по військовій лінії
«Брудна бомба» України: Росія ініціює обговорення рашистської брехні у Радбезі ООН
Вчора, 23:02

Події в Україні

Посилають на забій на несправних танках: рашист розповів як воює в Україні 
Посилають на забій на несправних танках: рашист розповів як воює в Україні 
Ексміністр закордонних справ розповів, для чого рашистам фейки про «брудну» бомбу
Ексміністр закордонних справ розповів, для чого рашистам фейки про «брудну» бомбу
Скільки населених пунктів Харківщини досі під окупацією: дані ОВА
Скільки населених пунктів Харківщини досі під окупацією: дані ОВА
Під завалами понад сто окупантів. Генштаб повідомив про перемоги ЗСУ на Херсонщині
Під завалами понад сто окупантів. Генштаб повідомив про перемоги ЗСУ на Херсонщині
У Хмельницькому вдалось стабілізувати ситуацію з електроенергією
У Хмельницькому вдалось стабілізувати ситуацію з електроенергією
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
654K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
100K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
49K
Для чого рашисти збирають нові сили на території Білорусі – оцінка генерала
29K
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
20K
ЗМІ хитрим способом підрахували справжню кількість мобілізованих у РФ
20K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Сьогодні, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Сьогодні, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту