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Стало відомо, чи Росія готує ядерний удар по Україні: висновок США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, чи Росія готує ядерний удар по Україні: висновок США
Росія не готова до використання ядерної зброї
фото ілюстративне

Україна не веде жодних розробок «брудної бомби»

У США досі не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної, хімічної або біологічної зброї. Це відбувається під час того, як РФ намагається звинуватити Україну в розробці «брудної бомби». Про це пише Reuters із посиланням на слова військового чиновника із США.

Відповідні заяви у США пролунали після того, як минулого тижня міністр оборони РФ Шойгу спілкувався з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, а в понеділок, 24 жовтня, відбулася розмова начальника генштабу РФ Герасимова з головою Обʼєднаного комітету штабів США Марком Міллі.

Водночас у США також впевнені, що Україна не веде жодних розробок «брудної бомби».

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

Читайте також: Шойгу лякає Захід, щоб зупинити допомогу Україні, – висновок ISW щодо «брудної бомби»
Теги: Україна ядерна зброя росія США

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