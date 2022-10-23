Заговорив про «брудну бомбу». Шойгу зідзвонився з міністрами оборони Франції та Туреччини

Глава міноборони РФ провів телефонні переговори з колегами із Франції та Туреччини

Паралельно з заявами Шойгу інформацію про нібито можливість застосування Україною «брудної бомби» розганяють російські пропагандисти

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини та Франції. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

Як повідомила пресслужба міноборони РФ, Шойгу та його турецький візаві Хулусі Акар у телефонній розмові обговорили ситуацію в Україні.

«Шойгу довів до турецького колеги свої заклопотаності щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням «брудної бомби», – зазначається у повідомленні російського відомства.

Також у неділю, 23 жовтня, Шойгу провів телефонні переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Пресслужба російського міноборони повідомила, що під час розмови обговорювалася ситуація в Україні, «яка має стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації». Також зазначається, що Шойгу поділився з французьким колегою своїм занепокоєнням з приводу «можливих провокацій з боку України із застосуванням «брудної бомби».

Варто зауважити, що в неділю вранці російське державне інформаційне агентство «РИА-Новости», відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною «брудної бомби».

За версією пропагандистів, Україна нібито готується підірвати ядерну бомбу на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що захист територій, про анексію яких заявляє Росія, – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – здійснюється так само, як і захист території Росії. Так представник Кремля відповів на запитання журналістів, чи поширюється так звана «ядерна парасолька» та на територію окупованих регіонів.

Раніше російські пропагандисти закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

До слова, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.