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Заяви РФ про «брудну бомбу»: Кулеба пояснив користь для України від співпраці з МАГАТЕ

Надія Клочко
glavcom.ua
Заяви РФ про «брудну бомбу»: Кулеба пояснив користь для України від співпраці з МАГАТЕ
МАГАТЕ погодилося відправити експертів на ядерні об’єкти України
фото з відкритих джерел

Глава МЗС України переконаний, що співробітництво з МАГАТЕ допоможе зірвати російську дезінформаційну кампанію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає швидку відповідь генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на запрошення відвідати ядерні об’єкти в України. Про це глава української дипломатії написав у Twitter.

«Я ціную швидку відповідь Рафаеля Гроссі на наше запрошення. Невдовзі очікується прибуття експертів МАГАТЕ, які доведуть, що в України немає ні брудних бомб, ні планів їх розробки. Добре співробітництво з МАГАТЕ та партнерами дозволяє нам зірвати російську дезінформаційну кампанію «брудної бомби», – зазначив Кулеба.

Як відомо, Кулеба офіційно запропонував МАГАТЕ направити експертів на ядерні об’єкти України, щоб спростувати брехню Росії про нібито підготовку України до застосування «брудної бомби».

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що представники Агентства відвідають на запит України два ядерні об’єкти, аби пересвідчитися, що там немає жодної незаявленої діяльності та матеріалів.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

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Теги: росія війна ядерна зброя Дмитро Кулеба МАГАТЕ

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