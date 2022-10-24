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«Брудна бомба» України: Росія ініціює обговорення рашистської брехні у Радбезі ООН

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Брудна бомба» України: Росія ініціює обговорення рашистської брехні у Радбезі ООН
У РФ заплановані ще контакти по військовій лінії
фото з відкритих джерел

Лавров назвав «несерйозними» спростування Заходом брехні РФ щодо «брудної бомби» України

Глава МЗС Росії Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати «брудну бомбу».

За повідомленням росЗМІ, Лавров сказав, що ситуацію з можливим використанням Україною «брудної бомби», яку вигадала сама Росія, обговорять у Радбезі ООН «сьогодні-завтра».

Лавров назвав «несерйозними» спростування Заходом брехні РФ щодо нібито можливого використання Києвом «брудної бомби».

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

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Теги: Сергій Лавров Україна Радбез ООН росія війна

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