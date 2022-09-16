Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ
«Прийшов солдатом і йду солдатом» 
фото: Борислав Береза / Facebook

Солдат Береза подякував побратимам, із яким разом воював  

Колишній народний депутат України Борислав Береза звільняється зі служби в ЗСУ у зв'язку зі станом здоров'я. Зокрема, Береза має серйозні проблеми із зором. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Моя варта в ЗСУ закінчилася. Мене списали. Я прийшов солдатом і йду солдатом. На жаль, за все в цьому житті ми вимушені платити. Я не став виключенням. Війна взяла з мене здоров'ям. І зараз головне для мене врятувати зір. Ліве око бачить 20%, а праве око бачить вже менше 20%. Треба буде знайти гроші і зробити операцію, щоб не стало гірше. Краще вже не буде. Головне, щоб не стало гірше», – повідомив він.

У дописі Береза подякував побратимам за підтримку та спільну боротьбу.

«Саме завдяки таким, колись мирним українцям, як всі ви, віра в Перемогу перетворилась на впевненість. ЗСУ це і є Україна. Якщо щось не так, то вибачайте», – написав екснардеп.

Після відновлення зору Береза прийме рішення, чим буде займатися. Він пообіцяв, що точно не залишиться осторонь і намагатиметься бути корисним ЗСУ та Україні.  

«Добре розумію, що владі я не потрібен, але влада і Україна не є для мене синонімами. Тож, я знайду чим зайнятися та приносити користь країні. Вірте в ЗСУ та Залужного! Бо це сила, яка справді захистила Україну та здобуває нам Перемогу!», – закликав Береза.

Колишній народний депутат наголосив: «все минається в цьому житті, політики приходять і йдуть, війни починаються і закінчуються, і треба робити висновки з нового досвіду. Війна не тільки забирає, вона дещо нам дає. Дає відчуття безмежної гордості за свою країну. Дає можливість розрізнити тих хто з автоматом в багнюці полює на рашистів і тих, чий патріотичний пафос обмежується телеефірами або фоточкою на фоні звільненного міста. Зрештою, війна дає безцінний дар бойового братерства. Адже немає ближче друзів, ніж ті, які з якими пережив вогняний вал ворожих приходів». 

Читайте також: Верховна Рада має негайно ухвалити закон про колабораціонізм
Теги: депутат війна гроші Україна Facebook Борислав Береза влада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подружжя Берез. Щасливі разом уже 10 251 день
Екснардеп Береза весело привітав дружину із річницею весілля, чим потішив соцмережі
17 жовтня, 2021, 11:23
Ухвалення скандального закону може вплинути на ставлення до України у світі
Ставлення до України після скандального закону про олігархів погіршилося – Береза
3 жовтня, 2021, 12:43
Береза добряче «пройшовся» по Лещенку
«Чергове дно»: Береза висміяв «лизоблюдство» Лещенка
16 червня, 2021, 11:29

Події в Україні

Захисники знищили штурмовик окупантів на Херсонщині
Захисники знищили штурмовик окупантів на Херсонщині
Били струмом та битою, різали ножем: українець розповів, як його катували рашисти (фото, відео) 
Били струмом та битою, різали ножем: українець розповів, як його катували рашисти (фото, відео) 
Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ
Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ
Генштаб повідомив, скільки гелікоптерів та літаків окупантів знищили ЗСУ
Генштаб повідомив, скільки гелікоптерів та літаків окупантів знищили ЗСУ
«Начальник» окупаційної міліції Балаклії отримав підозру
«Начальник» окупаційної міліції Балаклії отримав підозру
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео) 
98K
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)
97K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію
56K
В Україні – повітряна тривога
38K
ЗСУ попереджають: окупанти готують провокації під чужим прапором
34K
Драма Куп’янська. Половина міста досі під росіянами, ключові керівники – зрадники

Новини

Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Сьогодні, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Вчора, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Вчора, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
14 вересня, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
14 вересня, 07:19

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту