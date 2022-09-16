Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ

Солдат Береза подякував побратимам, із яким разом воював

Колишній народний депутат України Борислав Береза звільняється зі служби в ЗСУ у зв'язку зі станом здоров'я. Зокрема, Береза має серйозні проблеми із зором. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Моя варта в ЗСУ закінчилася. Мене списали. Я прийшов солдатом і йду солдатом. На жаль, за все в цьому житті ми вимушені платити. Я не став виключенням. Війна взяла з мене здоров'ям. І зараз головне для мене врятувати зір. Ліве око бачить 20%, а праве око бачить вже менше 20%. Треба буде знайти гроші і зробити операцію, щоб не стало гірше. Краще вже не буде. Головне, щоб не стало гірше», – повідомив він.

У дописі Береза подякував побратимам за підтримку та спільну боротьбу.

«Саме завдяки таким, колись мирним українцям, як всі ви, віра в Перемогу перетворилась на впевненість. ЗСУ це і є Україна. Якщо щось не так, то вибачайте», – написав екснардеп.

Після відновлення зору Береза прийме рішення, чим буде займатися. Він пообіцяв, що точно не залишиться осторонь і намагатиметься бути корисним ЗСУ та Україні.

«Добре розумію, що владі я не потрібен, але влада і Україна не є для мене синонімами. Тож, я знайду чим зайнятися та приносити користь країні. Вірте в ЗСУ та Залужного! Бо це сила, яка справді захистила Україну та здобуває нам Перемогу!», – закликав Береза.

Колишній народний депутат наголосив: «все минається в цьому житті, політики приходять і йдуть, війни починаються і закінчуються, і треба робити висновки з нового досвіду. Війна не тільки забирає, вона дещо нам дає. Дає відчуття безмежної гордості за свою країну. Дає можливість розрізнити тих хто з автоматом в багнюці полює на рашистів і тих, чий патріотичний пафос обмежується телеефірами або фоточкою на фоні звільненного міста. Зрештою, війна дає безцінний дар бойового братерства. Адже немає ближче друзів, ніж ті, які з якими пережив вогняний вал ворожих приходів».