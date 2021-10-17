Екснардеп Береза весело привітав дружину із річницею весілля, чим потішив соцмережі
Береза подякував дружині за трьох дітей та за подароване сімейне щастя
Колишній народний депутат Борислав Береза оригінально та зворушливо привітав свою дружину Наталю із річницею шлюбу. На своїй сторінці у Facebook екснардеп похвалився, що вони вже 28 років разом, а 17 жовтня виповнилося 23 роки, як офіційно оформили свої стосунки. «А це означає, що ми вже 10 251 день разом і з них 8401 день одружені», – підрахував щасливий сім’янин.
Борислав Береза також зізнався, що зробив пропозицію Наталі вже на другому побаченні, що свідчить про його рішучість. Вона ж покрутила пальцем коло скроні, продемонструвавши свою обережність.
«Через п'ять років ти тонко натякнула, що взагалі-то хочеш весілля, фату і біле плаття. Як саме натякнула? Прямо так і сказала. І ось це показало тебе, як людину, яка схильна до класичних традицій і йде до своїх цілей. Я сказав тобі тоді, що вже робив пропозицію п'ять років тому, але ти відмовила. Це показало мене, як злопам'ятного чоловічка, який має гарну пам'ять. На це ти відповіла, що тоді я сам буду розбиратися зі своїми батьками, які давно і регулярно цікавляться у тебе, а коли буде весілля? Це показало тебе, кохана, як людину, яка може аргументувати свою позицію. Я відповів, що зрозумів і через два дні прийду свататися. Це показало мене, як людину, що швидко приймає рішення і все ще не втратила своєї рішучості! Ти мені тоді відповіла, що через два дні середа та краще на вихідні. Ці слова показали тебе, як людину, яка любить все планувати. А ще, як кокетку. Я відповів, що або в середу, або знову через п'ять років. І це показало мене, як людину яка може мотивувати іншу людину погодитися з моєю позицією. Ти швидко зорієнтувалася і сказала, що взагалі-то середа – прекрасний день, а значить з батьками будеш чекати. Це показало тебе, як людину, котра не тільки має швидку реакцію, але і готова йти на компроміси в ім'я сімейного щастя. І рівно через два дні я прийшов, посватався і таки зробив пропозицію. Це добре показало мене, як людину послідовну, котра виконує свої обіцянки. А ти, подумавши кілька хвилин, для пристойності, погодилася. І це показує, що ти все правильно зробила», – написав нардеп.
Борислав Береза також подякував дружині за трьох дітей – двох синів і доньку, та за подароване сімейне щастя.
Раніше, 2 жовтня, в українського політика, громадського діяча, позафракційного народного депутата України 8 скликання Борислава Берези помер батько Юхим Бляхер.
Також Колишній депутат Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook висловився щодо дій Сергія Лещенка, який щоразу «вилизує» Зеленського, виправдовуючи його діяльність.