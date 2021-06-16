«Чергове дно»: Береза висміяв «лизоблюдство» Лещенка

«Ці імітатори бурхливої діяльності хочуть лише влади і бабла»

Колишній депутат Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook висловився щодо дій Сергія Лещенка, який щоразу «вилизує» Зеленського, виправдовуючи його діяльність.

«Якщо навіть Сергуня Лещенко, невпинно вилизує Зеленського і вічно виправдовує всі його факапи, вважає створення антиолігархічного суду – вигадкою і маренням, то це означає, що слугам вдалося пробити чергове дно. Ці імітатори бурхливої діяльності хочуть лише влади і бабла. Доля України їх не цікавить. Вони тут жити не планують», – підкреслив нардеп.

Береза додав: «До речі, це той самий Андрій Костін, який будучи головою Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, не просто вилетів з конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а був визнаний всіма міжнародними експертам і двома українськими недобропорядним кандидатом. Розумієте? У нас глава комітету ВР є недоброчесних людиною на думку наших західних колег. І його Зеленський хотів зробити главою САП», – не стримував свого обурення Борислав Береза.

Додамо, що на сайті Верховної Ради з’явився повний текст давно анонсованого та заздалегідь розпіареного законопроєкту про олігархів. На своїй нещодавній пресконференції його ініціатор – президент Володимир Зеленський – стверджував, що документ вже майже готовий, і в загальних рисах пояснював, хто тепер вважатиметься олігархом.

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