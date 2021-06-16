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    «Чергове дно»: Береза висміяв «лизоблюдство» Лещенка

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    Береза добряче&nbsp;&laquo;пройшовся&raquo; по Лещенку - «Чергове дно»: Береза висміяв «лизоблюдство» Лещенка
    Береза добряче «пройшовся» по Лещенку
    Фото з відкритих джерел

    «Ці імітатори бурхливої діяльності хочуть лише влади і бабла»

    Колишній депутат Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook висловився щодо дій Сергія Лещенка, який щоразу «вилизує» Зеленського, виправдовуючи його діяльність.

    «Якщо навіть Сергуня Лещенко, невпинно вилизує Зеленського і вічно виправдовує всі його факапи, вважає створення антиолігархічного суду вигадкою і маренням, то це означає, що слугам вдалося пробити чергове дно. Ці імітатори бурхливої діяльності хочуть лише влади і бабла. Доля України їх не цікавить. Вони тут жити не планують», підкреслив нардеп.

    Береза додав: «До речі, це той самий Андрій Костін, який будучи головою Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, не просто вилетів з конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а був визнаний всіма міжнародними експертам і двома українськими недобропорядним кандидатом. Розумієте? У нас глава комітету ВР є недоброчесних людиною на думку наших західних колег. І його Зеленський хотів зробити главою САП», не стримував свого обурення Борислав Береза.

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    «Чергове дно»: Береза висміяв «лизоблюдство» Лещенка

    Додамо, що на сайті Верховної Ради з’явився повний текст давно анонсованого та заздалегідь розпіареного законопроєкту про олігархів. На своїй нещодавній пресконференції його ініціатор – президент Володимир Зеленський – стверджував, що документ вже майже готовий, і в загальних рисах пояснював, хто тепер вважатиметься олігархом.

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    Теги: Володимир Зеленський Борислав Береза Сергей Лещенко
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    «Чергове дно»: Береза висміяв «лизоблюдство» Лещенка