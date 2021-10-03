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    Ставлення до України після скандального закону про олігархів погіршилося – Береза

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    Ухвалення скандального закону може вплинути на ставлення до України у світі - Ставлення до України після скандального закону про олігархів погіршилося – Береза
    Ухвалення скандального закону може вплинути на ставлення до України у світі
    фото з відкритих джерел

    Екс-нардеп розповів, як у світі сприймають дії українських політиків

    Закон про олігархів і той спосіб, в який він був ухвалений, завдали удар по репутації України в Європі. Про це заявив екс-нардеп Борислав Береза.

    «Репутація України знову отримала удар, і ми знову для всіх інших – приклад, як робити не треба. Я був зараз у Відні, спілкувався з парламентарями Австрії. Ми розмовляли про деякі процеси, які відбуваються в Україні. Нас вважають вже правовими нігілістами. І на нас дивляться як на країну, яка, скоріш за все, це ерзац-країна, ерзац-держава», – заявив Береза в ефірі телеканалу «Україна24».

    Особливо тривожним виглядають спроби сфальсифікувати результати голосування за проєкт закону про олігархів, переписавши фінальний текст в угоду Офісу президента.

    «Завтра хтось виправить тишком-нишком Конституцію, і там буде замість 5 статті, де джерелом влади є в Україні лише народ, буде: джерелом влади є – і прізвище людини, яка буде вважатися джерелом влади. Тому що ви хочете? Аферисти прийшли до влади. І зараз ми бачимо, як Стефанчук намагався фактично фальсифікувати прийняття закону. Що далі він буде фальсифікувати, я не знаю. Але це показує якість. Якість, на жаль, зараз законодавчої інституції, яка не виконує взяті на себе обов’язки», – підсумував Береза.

    Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки близьких до олігархів депутатських груп «За Майбутнє» та «Довіра» прийняли проєкт закону в другому читанні.

    24 вересня виявилося, що під час голосування було підтримано дві взаємовиключаючі правки в частині органу влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

    Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів.

    Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.

    Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

    Теги: ЗМІ олігархи закон Україна Борислав Береза деолігархізація
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    Ставлення до України після скандального закону про олігархів погіршилося – Береза