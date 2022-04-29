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    Події в Україні

    Експерт розповів, який відсоток російських ракет збиває українська ПВО

    Українська ППО навіть попри проблеми із радіолокаційними станціями збиває 30% російських крилатих ракет, але після модернізації закриє небо над Україною іще щільніше - Експерт розповів, який відсоток російських ракет збиває українська ПВО
    Українська ППО навіть попри проблеми із радіолокаційними станціями збиває 30% російських крилатих ракет, але після модернізації закриє небо над Україною іще щільніше
    фото із відкритих джерел

    Існує проблема не зі збиттям, а з виявленням ракет, бо постраждали українські радіолокаційні станції

    Українська протиповітряна оборона збиває кожну третю російську крилату ракету. Про це експерт з питань оборони, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у інтерв’ю «Главкому».

    За словами експерта, українці регулярно знищують ракети, якими рашистські окупанти обстрілюють територію нашої країни. Статистика останніх днів це підтверджує – Згурець зазначив, що нині показник збитих російських крилатих ракет складає приблизно 30%.

    Втім, додав очільник Defense Express, головна проблема полягає не у самому збитті ракет, а у їхньому виявленні. «Наші радіолокаційні станції трохи постраждали», – пояснив Сергій Згурець.

    Тому Україна потребує нових зразків протиповітряного озброєння, аби наситити ними свою систему ППО. «Чим їх буде більше, тим у нас буде щільніша оборона», – запевнив Згурець.

    Нагадаємо, що США і 12 країн світу ще 21 березня підписали спільну заяву про необхідність модернізації ППО України.

    А кілька днів тому NBC News повідомило, як США на початку війни врятували українську протиповітряну оборону. Американська сторона передала Києву докладні відомості про те, коли й куди мають прилетіти бомби й ракети РФ, що допомогло українській стороні прибрати з небезпечних місць авіацію і засоби протиповітряної оборони. Внаслідок цього рашисти у буквальному сенсі розстрілювали порожні поля, на яких раніше стояли розрахунки систем ППО.

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    Теги: росія окупанти війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Експерт розповів, який відсоток російських ракет збиває українська ПВО