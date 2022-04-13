В парламенті Норвегії пропонують передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM

НАТО має надати Україні більше озброєння

Захід, зокрема країни НАТО, повинні суттєво збільшити військову допомогу Україні. Норвегії варто передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони NASAMS та новітні норвезькі протикорабельні ударні ракети Naval Strike Missile.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Стортинга, парламенту Норвегії Ола Єлвествуен.

«Сьогодні дуже важливо суттєво посилити військову допомогу Україні з боку країн Заходу і, зокрема, з боку НАТО. Україна має отримати більше військової техніки та важкого озброєння, НАТО має надати більше своїх найкращих та найсучасніших систем озброєнь», – заявив політик.

«У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM (Naval Strike Missile ударна ракета середньої дальності, розроблена компанією Kongsberg – ред.) – це сучасна та потужна зброя, яка може переламати ситуацію в ході війни Росії проти України, і я вважаю NSM має бути поставлена Україні», – вважає Ола Елвестуен.

«Те ж саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS (норвезькі системи протиповітряної оборони – ред.) – це системи, які мають бути надані Україні для зміцнення її протиповітряної оборони», – підсумував депутат парламенту Норвегії.

Раніше ще один норвезький парламентар Расмус Гансон також заявив, що підтримує передачу Україні від Норвегії систем протикорабельної та протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню та артилерії.

30 березня норвезький уряд повідомив, що Норвегія передала Україні дві тисячі гранатометів M72. Крім Норвегії, M72 Україні передала і Данія – 2700 штук.