Ексміністр оборони Естонії: Україні потрібно надати ППО дальнього радіусу дії

Військова підтримка України безперечно має бути суттєво збільшена

З урахуванням відкритого ландшафту східної частини України, надані Україні західні переносні зенітно-ракетні комплекси не дозволять забезпечити домінування в ході бойових дій, у тому числі в повітрі. Країни Заходу мають надати Україні важке озброєння, зокрема, системи ППО дальнього радіусу дії.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, ексміністр оборони Естонії Свен Міксер.

«Військова підтримка України безперечно має бути суттєво збільшена. При тому, що має продовжуватися постачання протитанкових комплексів та різних типів переносних зенітно-ракетних комплексів, ми маємо надати Україні важке озброєння. Особливо з огляду на те, що бойові дії переважно зміщуються на Схід, де ландшафт набагато більш відкритий і бій не буде рівноцінним за наявності одних лише ПЗРК. Для забезпечення домінування в умовах відкритого простору я підтримую надання Україні систем протиповітряної оборони дальнього радіусу дії», – заявив ексміністр оборони Естонії.

«У даному питанні робота ведеться за двома напрямками, країни, які готові передати і мають такі важкі озброєння, з якими вже працюють ЗСУ. Це на порядку денному», – підсумував депутат Європейського парламенту Свен Міксер.

Раніше бригадний генерал армії США Блейн Холт заявив, що замість створення безпольотної зони в класичному варіанті США повинні розглянути питання надання Україні сучасної зброї для протидії авіа та ракетним ударам, а також атакам з моря.

Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо «конкретних кроків», які мають зменшити кількість російських ракет, що потрапляють до об'єктів в Україні, після переговорів з американською делегацією у Варшаві.

30 березня група сенаторів США обох партій закликали прискорити постачання летального та нелетального озброєння Україні.