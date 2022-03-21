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    США і 12 країн світу підписали спільну заяву про необхідність модернізації ППО України

    США і 12 країн світу підписали спільну заяву про необхідність модернізації ППО України
    фото з відкритих джерел

    Заяву, зокрема, підписали США, країни Балтії та Польща

    Сьогодні 13 країн світу підписали спільну заяву щодо нагальної модернізації протиповітряної оборони України. Заяву, зокрема, підписали США, країни Балтії та Польща. Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

    «Сьогодні Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США підписали спільну заяву «Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України». Щиро вдячний за підтримку України у цей важкий час», – написав він у Twitter.

    Нагадаємо, вже найближчими днями Україна отримає від США системи протиповітряної оборони та іншу військову техніку. Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю. Згодом Білий дім уточнив перелік зброї, яку США надають Україні. До слова, перші підрозділи, відповідальні за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, почали прибувати до Словаччини.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    США і 12 країн світу підписали спільну заяву про необхідність модернізації ППО України