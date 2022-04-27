Стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення

Завдяки Сполученим Штатам Америки військові РФ в буквальному сенсі розносили порожні поля там, де колись була встановлена система протиповітряної оборони

Спочатку вторгнення Російської Федерації в Україну американська сторона передала Києву докладні відомості про те, коли й куди мають прилетіти бомби й ракети РФ, що допомогло українській стороні прибрати з небезпечних місць авіацію і засоби протиповітряної оборони. Сторони обмінювалися розвідданими в режимі реального часу, пише NBC News, посилаючись на відомості колишніх і нинішніх американських чиновників.

За даними джерел, завдяки швидкому обміну відомостями українська сторона в перші дні змогла збити в Київській області російський транспортник, на борту якого були сотні військових, і це допомогло відбити ворожий напад на ключовий аеропорт – в Гостомелі.

«Із самого початку ми досить сильно прагнули ділитися з Україною як стратегічними, так і оперативними розвідувальними даними. Це було ефективно як на тактичному, так і на стратегічному рівні. Є приклади, коли ви можете досить ясно розповісти історію про те, що це має велике значення», – сказав співрозмовник.

Джерело додало, що українській стороні передали, зокрема, комерційні супутникові знімки та багато іншої розвідінформації, наприклад, про те, де орудують певні підрозділи противника.

«Російські військові в буквальному сенсі розносять порожні поля там, де колись була встановлена система протиповітряної оборони», – заявив ще один представник влади США.

Американські чиновники назвали обмін розвідданими з Україною спочатку вторгнення РФ масштабною і безпрецедентною операцією з обміну відомостями з країною-партнером, що не входить в НАТО, яка зіграла вирішальну роль в успіху Києва у війні проти більшої та краще оснащеної російської армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США нададуть Україні секретні розвіддані.

Також повідомлялося, що перші ознаки вторгнення Росії з'явилися ще рік тому.

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