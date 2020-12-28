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    Події в Україні

    Експосол Молдови в РФ возив контрабандою анаболіки через Україну

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    У мікроавтобусі з молдавськими дипломатичними номерами виявили 350 кг анаболіків на суму близько 400 тис. євро - Експосол Молдови в РФ возив контрабандою анаболіки через Україну
    У мікроавтобусі з молдавськими дипломатичними номерами виявили 350 кг анаболіків на суму близько 400 тис. євро

    Андрія Негуцу затримали на молдовсько-українському кордоні

    У Молдові затримали колишнього посла республіки в Російській Федерації Андрія Негуца. Його підозрюють в причетності до контрабанди анаболічних стероїдів в Москву через територію України.

    Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Молдови.

    Відзначається, що Митна служба Молдови на молдовсько-українському кордоні Паланка-Маяки затримала мікроавтобус з молдавськими дипломатичними номерами. У багажнику автомобіля було виявлено 350 кг анаболіків вартістю приблизно в 400 тисяч євро.

    Вантаж везли транзитом через Україну в РФ.

    Негуцу взяли під варту на 72 години. Таке рішення було прийнято в понеділок, 28 грудня. При цьому сам екс-посол свою причетність до злочинної діяльності заперечує.

    «Прокуратура перевірить свідчення підозрюваного щодо доказів, зібраних у матеріалах справи, і ... прийме рішення про необхідність пред'явити колишньому послу звинувачення і клопотання про арешт», – повідомили в Генпрокуратурі Молдови.

    У даній справі раніше були затримані водій мікроавтобуса і ще один фігурант.

    Теги: прокуратура кримінал Молдова арешт водій
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