Експосол Молдови в РФ возив контрабандою анаболіки через Україну

У мікроавтобусі з молдавськими дипломатичними номерами виявили 350 кг анаболіків на суму близько 400 тис. євро

Андрія Негуцу затримали на молдовсько-українському кордоні

У Молдові затримали колишнього посла республіки в Російській Федерації Андрія Негуца. Його підозрюють в причетності до контрабанди анаболічних стероїдів в Москву через територію України.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Молдови.

Відзначається, що Митна служба Молдови на молдовсько-українському кордоні Паланка-Маяки затримала мікроавтобус з молдавськими дипломатичними номерами. У багажнику автомобіля було виявлено 350 кг анаболіків вартістю приблизно в 400 тисяч євро.

Вантаж везли транзитом через Україну в РФ.

Негуцу взяли під варту на 72 години. Таке рішення було прийнято в понеділок, 28 грудня. При цьому сам екс-посол свою причетність до злочинної діяльності заперечує.

«Прокуратура перевірить свідчення підозрюваного щодо доказів, зібраних у матеріалах справи, і ... прийме рішення про необхідність пред'явити колишньому послу звинувачення і клопотання про арешт», – повідомили в Генпрокуратурі Молдови.

У даній справі раніше були затримані водій мікроавтобуса і ще один фігурант.