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    Новини

    На Троєщині ревнивець убив свою співмешканку (фото, відео)

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    Поліція затримала чоловіка на місці злочину - На Троєщині ревнивець убив свою співмешканку (фото, відео)
    Поліція затримала чоловіка на місці злочину
    Фото: Нацполіція

    Під час сварки чоловік ударив жінку ножем у груди

    У квартирі на вулиці Радунській у Деснянському районі Києва між чоловіком і жінкою у квартирі виник конфлікт через ревнощі. Під час сварки чоловік кухонним ножем вдарив потерпілу у грудну клітину. Від отриманих тілесних ушкоджень 34-річна жінка померла на місці події.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Крім того, працівники поліції вилучили ніж та направили на проведення експертного дослідження.

    За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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    На Троєщині ревнивець убив свою співмешканку (фото, відео)
    На Троєщині ревнивець убив свою співмешканку (фото, відео)

    Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство Троєщина злочин
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