На Троєщині ревнивець убив свою співмешканку (фото, відео)

Під час сварки чоловік ударив жінку ножем у груди

У квартирі на вулиці Радунській у Деснянському районі Києва між чоловіком і жінкою у квартирі виник конфлікт через ревнощі. Під час сварки чоловік кухонним ножем вдарив потерпілу у грудну клітину. Від отриманих тілесних ушкоджень 34-річна жінка померла на місці події.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, працівники поліції вилучили ніж та направили на проведення експертного дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.